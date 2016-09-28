Минобороны России: режим перемирия в Сирии за сутки нарушен 78 раз
Москва, 29 сентября, 2016, 02:42 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии за сутки 28 сентября нарушалса боевиками 78 раз. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Наибольшее количество нарушений (47) отмечено в провинции Алеппо, где из миномётов, РСЗО кустарного производства и стрелкового оружия обстрелам подверглись населённые пункты Шурфа, Шкейф, Мухейм-Хандрат, кварталы «1070», Рамуси, торговый центр «Кастелло», военная академия Эль-Асад и цементный завод в городе Алеппо», — говорится в документе.
В провинции Дамаск террористами из минометов и стрелкового оружия были обстреляны населённые пункты Хараста, Джаубар, Арбил, Дума, Хауш-эль-Фара, Хауш-Насри, Кабун, школа медицинской службы населённого пункта Хараста и больница Ибн-Сина.
В провинции Латакия обстрелам из миномётов подверглись населённые пункты Айн-эль-Кантара, Шир-Адаба и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.
Подчёркивается, что ВКС России и ВВС Сирии по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, удары не наносили.