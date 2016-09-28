Москва, 29 сентября, 2016, 02:42 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии за сутки 28 сентября нарушалса боевиками 78 раз. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики

«Наибольшее количество нарушений (47) отмечено в провинции Алеппо, где из миномётов, РСЗО кустарного производства и стрелкового оружия обстрелам подверглись населённые пункты Шурфа, Шкейф, Мухейм-Хандрат, кварталы «1070», Рамуси, торговый центр «Кастелло», военная академия Эль-Асад и цементный завод в городе Алеппо», — говорится в документе.

В провинции Дамаск террористами из минометов и стрелкового оружия были обстреляны населённые пункты Хараста, Джаубар, Арбил, Дума, Хауш-эль-Фара, Хауш-Насри, Кабун, школа медицинской службы населённого пункта Хараста и больница Ибн-Сина.

В провинции Латакия обстрелам из миномётов подверглись населённые пункты Айн-эль-Кантара, Шир-Адаба и позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али.

Подчёркивается, что ВКС России и ВВС Сирии по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, удары не наносили.