Бухарест, 29 сентября, 2016, 02:17 — ИА Регнум. В Румынии продолжается скандал, связанный с жестом посольства РФ в Бухаресте, пожертвовавшего 100 евро в рамках кампании румынского государства по сбору денег на приобретение скульптуры Константина Бранкузи (французский скульптор румынского происхождения) «Мудрость земли» и сопроводившего это видеороликом на историческую тему. Как передает корреспондент ИА REGNUM, после возмущения «оскорбленных» общественников и немногочисленной, но шумной акции протеста у посольства РФ скандал начали активно комментировать политики и даже органы власти Румынии.

acum.tv Скульптура и марка с изображением скульптуры Константина Бранкузи — «Мудрость земли»

МИД Румынии заявил, что «высоко ценит вклад посольства Российской Федерации в восстановлении национального достояния Румынии и призывает продолжать придерживаться этого подхода». «Однако представляется трудно объяснимым сочетание этого подхода с видеороликом, выпущенным российским посольством, распространяющим собственное видение на некоторые главы истории двусторонних отношений», — добавили в МИДе.

Там также выразили мнение, что российские дипломаты вторглись в сферу ответственности Совместной румыно-российской комиссии историков, «целью которой является как раз обсуждение исторических вопросов, в целях укрепления взаимного доверия».

Глава Сената Румынии Кэлин Попеску Тэричану заявил, что румын и русских исторически нельзя назвать «братьями по оружию». «На протяжении истории, да, случались ситуации, когда румынская армия воевала вместе с русской армией. Я напомню, в 1877 году (Русско-турецкая война 1877−1878 гг.; в Румынии называется войной за независимость; независимость Румынии была признана по решению состоявшегося по итогам войны в 1878 году Берлинского конгресса — прим. ИА REGNUM ), когда если бы не вмешалась румынская армия, то для российской армии дела кончились бы не очень хорошо. Военное вмешательство румынской армии было решающим, и ее военный героизм был выдающимся. Конечно, был еще момент в 1944 году, 23 августа, мы очень хорошо это знаем (в 1941—1944 гг. румынская армия воевала против СССР на стороне Гитлера. В августе 1944, когда Красная армия дошла до румынской территории в Румынии, произошел переворот — король Михай I сверг фашистского диктатора Иона Антонеску, и Румыния «героически» переметнулась на сторону антигитлеровской коалиции — прим. ИА REGNUM ). В остальном, у нас не было случаев, где бы мы выступали братьями по оружию», — заявил Тэричану.

«Агрессивные действия России за последнее время вызвали беспокойство в Румынии и по всему миру, — продолжил спикер Сената. — Я очень осторожен в подобных вещах. Так что хорошо, что Румыния находит общий язык с другими странами ЕС относительно преодоления серьезнейшей угрозы, которую представляет новая внешняя политика Российской Федерации».

В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис отказался комментировать жест российского посольства. «Я не комментирую действия иностранных посольств. Это сделает Министерство иностранных дел», — сказал Йоханнис.

«Если мы говорим о выражении протеста, если люди почувствовали себя оскорбленными, или им показалось, что вещи представлены не так, как должно быть, и они хотят показать свое несогласие, тогда, конечно, Румыния является страной, где такие действия возможны», — добавил он.

Бывший министр иностранных дел Румынии Кристиан Дьяконеску считает, что видеоклип посольства РФ содержит, «по сути, сообщение, отправленное напрямую из Москвы». «Это больше, чем реплика. Видеоклип отражает мнение Москвы относительно исторического фундамента двусторонних отношений. Посольство передало полезное сообщение для информирования общества касательно позиции государства, которое оно представляет, на нашу общую историю, а именно, что Советский Союз явился благословением для этой страны», сказал Дьяконеску в интервью изданию Adevărul.

Экс-премьер Румынии Мирча Джоанэ, считавшийся «кандидатом Москвы» на президентских выборах 2009 года, считает жест посольства России оскорблением в адрес румынских властей. «Россия использует правительственную кампанию для того, чтобы сделать имиджевый ход, направленный на унижение румынских чиновников и их способности защищать национальные ценности. Мы живем в 2016 году, когда пропаганда и информационная война более ожесточена, чем когда-либо», — добавил он.

Джоанэ считает, что Министерство культуры должно отказаться от пожертвования, поступившего от российского посольства, «Я надеюсь, что Министерство культуры вернет русским сто евро!» — заявил политик. Министерство культуры на запрос Adevărul о судьбе пожертвования российского посольства в Бухаресте не ответило.

Исполнительный председатель партии «Народное движение» Еуджен Томак заявил, что видеоклип является демонстрацией «агрессивной линии Путина», посредством которой он «пытается навязать новую реальность, в том числе в истории». «Клип, сделанный послом [России в Румынии Валерием] Кузьминым, является еще одним доказательством того, что российские политики нас ни во что не ставят, и пожертвование на «Мудрость земли» стало лучшим поводом продемонстрировать это, поскольку речь идет о символе, вокруг которого нации было предложено мобилизоваться», — сказал Томак.

Председатель националистической партии «Единая Румыния» Богдан Дьякону в свою очередь назвал видеоролик посольства РФ неудачной попыткой «исправить антипатию румын к России» и «пропагандистским жестом, который не показывает тех зверств, которые Россия совершала на протяжении всей истории». «Показали ли в этом видеоклипе грабежи и изнасилования женщин? Это было бы ближе к истине», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, недовольство Бухареста вызвало то, что официальное сообщение о «скромном финансовом взносе» посольства РФ на сайте дипмиссии сопровождалось видеороликом на историческую тему, который в Бухаресте сочли «пропагандистским».

В нем рассказывалось, как румынские и русские войска в Первую мировую войну «вместе воевали за независимость Румынии», во Вторую мировую войну — армии СССР и Румынии «вместе сражались за независимость Европы», а в послевоенное время Румыния «воссоздавалась, развивалась и индустриализировалась при поддержке Советского Союза».

Сбор денег для того, чтобы румынское государство выкупило у частных коллекционеров скульптуру «Мудрость земли» Бранкузи, стал в Румынии своего рода национальным культурным проектом. Часть суммы — 5 млн евро — выделена правительством Румынии, недостающие 6 млн евро предполагается собрать из добровольных частных пожертвований граждан.

В рамках кампании по сбору средств был снят видеоролик «Последний поезд», в котором образы Сталина, СССР и солдат Красной армии представлены в качестве «сил зла», отнявших у Румынии все, включая ее культурное достояние и «золотой запас». А сама кампания тем самым приобрела ярко выраженный антисоветский и антироссийский характер.

Видеоролик, распространенный посольством РФ, был расценен как «ответ» на видеоклип кампании, тем более что в нем появляются некоторые кадры из оригинального ролика, а завершается посольский клип словами: «Румыния должна вернуть свои ценности. Дети должны учить настоящую историю».

Стоит также напомнить, что в действительности «совместное участие» румынских и российских войск в Первой мировой войне закончилось тем, что Румыния, воспользовавшись Гражданской войной в России, в декабре 1917 года оккупировала российскую Бессарабию.

А во Второй мировой войне «совместному сражению» СССР и Румынии за освобождение Европы предшествовали более трех лет (1941−1944 гг.), в ходе которых румынская армия воевала против СССР на стороне Гитлера, представляя собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов нацистской Германии (267 727 человек).

На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 год румынскими фашистами было уничтожено, по разным данным, от 380 000 до 600 000 евреев. Точных данных по общим потерям СССР в результате румынской оккупации до сих пор нет.