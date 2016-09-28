Москва, 29 сентября, 2016, 02:15 — ИА Регнум. В кабинете министров не ведётся разработка законопроекта, предусматривающего введение платной медицинской помощи для безработных граждан, сообщили в пресс-службе правительства России.

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«Ни в правительстве, ни в Минтруде не ведется разработка каких-либо законопроектов, которые бы предполагали введение платной медицинской помощи для неработающих граждан. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам бесплатно», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В кабмине также призвали «аккуратно обращаться с дефинициями», отметив, что так называемый законопроект «О тунеядцах» в правительство не вносился.

«Следует отличать нигде не работающих граждан от миллионов людей, работающих в сером секторе экономики, которые не платят налоги», — заявили в пресс-службе, подчеркнув, что «целесообразность каких-либо решений в отношении и тех, и других требует очень тщательной проработки».

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября вице-премьер Ольга Голодец заявила о подготовке проекта закона, согласно которому неработающие либо неофициально занятые экономически активные граждане России обязаны будут платить взносы за фактическое использование социальной инфраструктуры.

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