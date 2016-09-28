Манагуа , 29 сентября, 2016, 02:03 — ИА Регнум. В результате землетрясения в Никарагуа один человек погиб, пятеро получили травмы, произошло обрушение нескольких домов, сообщает Associated Press 29 сентября.

география-земли.рф Последствия землетрясения

Пресс-секретарь правительства Никарагуа Росарио Мурильо сообщил журналистам, что в результате землетрясения в районе Ла Пас Сентро обрушились шесть домов, в больницы поступило пятеро раненых. Также в результате землетрясения погибла 78-летняя женщина в городе Нагароте — причиной смерти стал сердечный приступ.

Землетрясение в Никарагуа произошло в 10:49 утра по местному времени, в 46 километрах на северо-запад от столицы, Манагуа, на глубине 7 километров. Магнитуда десяти подземных толчков достигала 5,5 баллов.