Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Евросоюз может подписать Парижское соглашение по климату «в ближайшие дни», сообщает Associated Press 29 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Перо

О том, что страны ЕС намерены в ближайшее время ратифицировать соглашение, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу, сообщил журналистам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы узнали, что Европейский Союз может ратифицировать соглашения гораздо раньше, чем мы ожидали, и это замечательная новость, потому что мы достигнем числа стран, необходимых [для ратификации Парижского соглашения]», — заявил пресс-секретарь ООН.

Дюжаррик считает, что политики и дипломаты ЕС «будут готовы» ратифицировать соглашение до 7 октября.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что Индия ратифицирует Парижское соглашение 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди.

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Парижское соглашение, принятое на саммите в Париже в 2015 году, должно прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Проект соглашения был предварительно одобрен 150 странами, однако оно вступит в силу только после подписания государствами, суммарные выбросы парниковых газов которыми составляют 55% от всех на планете.

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Китай, который является «лидером» по выбросу парниковых газов, подписал соглашение на саммите G-20 в Гуаньчжоу. Следующей страной в списке являются США, которые пока не ратифицировали Парижское соглашение. Однако в случае, если к соглашению присоединятся Индия, имеющая 4,5% выбросов парниковых газов, и Евросоюз, «доля» которого 12%, то соглашение будет ратифицировано даже без участия США — по заявлению Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, на данный момент к Парижскому соглашению уже присоединились 60 стран, суммарные выбросы которых составляют 48% от общемировых.