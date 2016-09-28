Джуба, 29 сентября, 2016, 01:12 — ИА Регнум. Государственный департамент США осудил призывы лидера оппозиции Южного Судана к возобновлению вооруженной борьбы, сообщает Reuters 29 сентября.

Arsenie Coseac Южный Судан

Официальный представитель Госдепа США Джон Кирби сообщил журналистам, что Вашингтон «решительно осуждает» заявления Рика Мачара, призвавшего своих сторонников к продолжению войны против правительства Сальвы Киира.

«Мы считаем, что возобновлять вооруженное сопротивление — непростительно. Это указывает на отсутствие заботы [оппозиции] о благополучии южных суданцев, многие из которых просто борются за выживание и хотят видеть мир», — заявил представитель Госдепа США.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 сентября глава повстанцев Южного Судана Рик Мачар, который вернулся в страну из Уганды, чтобы «продолжить борьбу с фашистским режимом президента Киира», призвал своих сторонников к возобновлению военных действий.

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Режим перемирия в Южном Судане был сорван в июле месяце. Жертвами боестолкновений в Джубе стали сотни человек, значительно увеличилось число беженцев из непризнанной республики. Общее число вынужденных переселенцев из Южного Судана за годы гражданской войны и последовавшей «независимости» приблизилось к 2,4 миллионам человек.