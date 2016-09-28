Санкт-Петербург, 29 сентября, 2016, 01:08 — ИА Регнум. Развитие Арктической зоны, в том числе и за счет подготовки будущих кадров и обеспечения научного сопровождения, должно происходить максимально эффективно. Деятельность всех ведомств должна быть скоординированной, а эффективность — измеряться не «научными публикациями», а «конкретными технологиями». К такому подходу призвал глава комиссии по вопросам развития Арктики, вице-премьер Дмитрий Рогозин на заседании в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Переходя к вопросу о кадровом и научном обеспечении развития Арктической зоны РФ, вице-премьер отметил: «Мы не привыкли так работать». В оборонном секторе, который он курирует, всё четко, пояснил Дмитрий Рогозин: есть понимание угроз, представление, что нужно делать, понимание, кто должен этим заниматься. Что же касается науки и образования, то тут «еще пахать и пахать», считает глава госкомиссии. По его словам, деньги на это направление тратятся огромные, но «единого плана», видения решения проблемы — нет.

Научная деятельность, касающаяся Арктики, должна иметь практическое значение: воплощаться в конкретных необходимых технологиях, а не измеряться количеством научных публикаций. «Денег осталось не так много, надо беречь и тратить с умом», — призвал он.

Напомним, заседание госкомиссии под председательством ее руководителя вице-премьера Рогозина прошло в Санкт-Петербурге 28 сентября совместно с заседанием Морской коллегии при правительстве РФ. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Арктической зоне РФ, развития науки и образования, а также проблемы энергетики.