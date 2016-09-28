Москва, 29 сентября, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Посетитель выставки в Музее имени Андрея Сахарова в Москве залил краской фотоработы, посвящённые гражданской войне на Украине. Об этом сообщается на странице Сахаровского центра в соцсети Facebook.

cdnvideo.ru Краска

«Сегодня вечером, 28 сентября, неизвестный залил краской из баллончика работы победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне в Украине», — говорится в сообщении.

«Рен ТВ» обнародовал видеозапись инцидента, на которой видно, как молодой человек, которого телеканал представляет как художника Антона Беликова, заливает красной краской из баллончика фото украинских военнослужащих, выкрикивая, что запечатлённые на снимках убивали женщин и детей.

«Я вас презираю. Вы — застенчивый фашист», — заявил молодой человек присутствовавшему на выставке автору экспозиции, белорусскому фотографу Александру Васюковичу.

Как передаёт агентство «Москва», на место были вызваны сотрудники полиции, которые попытались «доставить злоумышленника в отдел полиции для разбирательства», однако мужчине удалось скрыться.