Донецк, 29 сентября, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Cо знаменитым главным редактором радио «Комета-Донецк» 98,6 FM Аленой Кочкиной (ее фронтовые репортажи облетели весь мир) мы встретились в Москве на форуме «Вместе с Россией», который провел фонд «Русский мир». По словам моей собеседницы, ее станция вещает в Донецкой Народной Республике, а также «хорошо покрывает сопредельную сторону в Донбассе, где находится правительство Порошенко».

Дмитрий Март Алена Кочкина

Из Донбасса приходит противоречивая информация. Стороны обвиняют друг друга в нагнетании обстановки.

Это информационная война, которая идет с самого начала. Еще в 2014 году я работала военным корреспондентом. Все видела своими глазами. Оторванные руки, ноги, носы… В прошлом мы пережили страшное время, когда День знаний, 1 сентября, даже перенесли на 1 октября, когда дети пошли в школу. А все потому, что артиллерийским огнем в Донецке были расстреляны люди, стоявшие на трамвайной остановке. Кроме того, снаряды попали в школу. Я оказалась рядом. И все снимала до того момента, как приехали МЧС и пожарные. Мы оказывали помочь пострадавшим. К сожалению, были и погибшие. В асфальте я заметила снаряд. Судя по тому, как он торчал, легко было вычислить направление, откуда он прилетел.

Тем не менее украинская сторона, опубликовав мою же съемку, все поставила с ног на голову. Меня даже объявили… корректировщицей. Якобы именно я координировала огонь артиллерии. Бред, конечно. Но такое враньё мы слышим постоянно. Технология известная. Берете новость и все переворачиваете так, как вам выгодно. Самая главная задача — выдать черное за белое и наоборот. Получается, Донецкая Народная Республика сама себя обстреливает. А вспомните Луганск. Когда был авиаудар по зданию администрации, украинская сторона заявила, что взорвался кондиционер. И мировые СМИ тут же подхватили абсурдную версию.

Это типично американская технология оболванивания населения. Она не раз применялась и применяется. Все четко отработано. Сейчас важно — замолчать многочисленные нарушения перемирия. Хотя, к сожалению, обстрелы в последнее время только увеличиваются. Когда я уезжала в Москву, обстреляли Горловку. А в поселке Александровка работают снайперы. Я туда лично выезжала. Зачем стреляют? Они таким образом развлекаются. Или тренируются, как они цинично заявляют. Очень опасно на линии соприкосновения. Человек хочет выйти в свой же огород, но ему не дают. По нему прицельно стреляют. В Киеве считают так: если не хотите признавать нашу власть, то умирайте с голоду.

Но как же отвод вооружений?

Да, согласно Минским договоренностям, тяжелое вооружение должно быть отведено. Но если по нам стреляют из таких орудий, то, значит, они так и не вывезены. А еще стреляют из легкого вооружения. Тех же снайперских винтовок. Их войска порой стоят от наших блокпостов на расстоянии всего триста, а то и двести метров. Можно перекрикиваться. Они захватили очень много так называемых серых зон, чтобы быть как можно ближе. У них БМП, танки…

Вы приехали в Россию без визы?

Конечно. Формально все мы — граждане Украины. А украинцы въезжают в Россию без визы. Нужно только заполнить иммиграционный лист. Россия ведь ничего не закрывала для Украины. Это Украина визы выдумала и начала всех фильтровать. А граждане Украины как въезжали, так и сейчас спокойно въезжают. У меня машина до сих пор с украинскими номерами. Но есть у нас и паспорта Донецкой Народной Республики. По ним тоже можно спокойно въехать в Россию. А также в Абхазию и Осетию. Но в другие страны (скажем, ЕС) пока нельзя.

Как вы думаете, чем все закончится?

Лично я очень надеюсь, что мы станем частью Российской Федерации. Во всяком случае, это мое пожелание. Сейчас мир разделен в глобальном масштабе, и очень важно определиться, с кем ты, кого поддерживаешь. Что касается меня, то общие духовные ценности у меня с Россией. Донецк, я считаю, это однозначно русский мир.

ДНР и ЛНР свое право быть с Россией выстрадали. И до сих пор его отстаивают. Хочу сказать, что как только в 2014 году Донбасс принял решение уйти от того правительства, которое провело на территории Украины переворот, мы однозначно дали понять, что являемся территорией русского мира.

Наши дети недавно писали сочинение на тему «Что для вас значит русский мир?» В своих работах они упоминали русский язык, «Бессмертный полк», дипломатию мира и другие единые исторические ценности, которые дороги каждому из нас. Кстати, фонд «Русский мир» открыл в Донецке своё представительство несколько лет назад — еще тогда, когда в Киева были совсем другие власти. Когда Украина была единой. Площадка «Русского мира» находится на базе библиотеки имени Крупской. Я не раз выезжала на сессии, которые проходили в разных местах. В Сочи, Суздале и пр. Как известно, фонд большое внимание уделяет образованию на русском языке. В общем, русский мир возник вовсе не сейчас и не в связи с событиями на Украине, как иногда пишут.

ДНР и ЛНР — это единое целое?

Пока единой страны еще нет. Хотя мы и взаимодействуем самым тесным образом. Характерный пример — котел под Дебальцево. Обе армии, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, работали тогда вместе под единым командованием.

У вас есть украинский паспорт, украинские номера на машине. Вы можете ездить на Украину?

Выехать, может, и смогу, после чего меня сразу и закроют. Это вне всякого сомнения. Но другие жители ДНР и ЛНР ездят на Украину. И пенсионеры, среднего возраста и молодежь. Кто-то работает, кто-то учится. У многих родственники. Есть и недвижимость или какой-то бизнес. Другое дело, что тебя на Украину могут и не впустить. Хотя виза не требуется, однако нужно заранее заказать пропуск. Он проходит проверку в СБУ. После чего могут и отказать. Периодически возобновляется блокада. То есть пропускные пункты неожиданно закрываются. И люди стоят на границе. Не могут пройти. Ситуация постоянно накаляется. Народ попросту выводят из себя.