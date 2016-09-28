Анкара, 29 сентября, 2016, 00:52 — ИА Регнум. В Турции будет продлен режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки госпереворота 15 июля, сообщает Middle East Monitor 29 сентября.

Турция

Совет национальной безопасности Турции, возглавляемый президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, в среду рекомендовал правительству продлить срок чрезвычайного положения, первоначально введенный на три месяца, до шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Эрдоган, выступая перед журналистами в рамках Генеральной ассамблеи ООН, отверг обвинения в нарушении прав человека в Турции — по его словам, все меры, применяемые в стране, конституционны и оправданы чрезвычайным положением, одобренным парламентом. Тогда же президент Турции, который, кроме прочего, обвинил США и Запад в «укрывательстве террористов», заявил о «возможном продлении» режима чрезвычайного положения.

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По данным Министерства внутренних дел Турции, с июля месяца число арестованных в связи с неудавшейся попыткой госпереворота составило 32.000 человек. «Чистки» коснулись армии, судебной системы и чиновничьего корпуса страны. Властями Турции также было закрыто более 130 СМИ.