Вашингтон, 29 сентября, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США отменила вето Барака Обамы на «закон против саудитов», сообщает Reuters 29 сентября.

Последствия теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Члены Палаты проголосовали с результатом 348 против 76. Решение Палаты принято всего через несколько часов после аналогичного голосования в Сенате, которое также закончилось в пользу снятия вето с закона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Конгресс США принял так называемый «Акт о правосудии против государств-спонсоров терроризма» (JASTA), или «Закон 9/11», который позволяет жертвам 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию. Ближневосточная страна, как считают многие в штатах, косвенно причастна к деятельности бывшего «террориста №1» Усамы Бен Ладена и устроенной им террористической атаке на Нью-Йорк в 2001 году.

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Саудовская Аравия выступила с протестом, пригрозив в случае подписания закона президентом США вывести из страны все свои активы на $750 млрд. 22 сентября за саудитов вступилась делегация Евросоюза — политики обратились к Бараку Обаме с просьбой наложить вето на «закон 9/11». Против закона выступили крупнейшие корпорации США, включая General Electric и Dow Chemical. Отрицательный отзыв на JASTA дали министр обороны Эш Картер и директор ЦРУ Джон Бреннан. 24 сентября Обама воспользовался правом вето и отклонил закон.

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Однако Сенат Конгресса США преодолел вето президента Барака Обамы — для этого сенаторам нужно было набрать две три, то есть 67 голосов. Сенаторы проголосовали за снятие вето 97 голосами против 1. После преодоления вето Сенатом и Палатой представителей, «закон против саудитов» официально принят.