София, 29 сентября, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Болгарские власти ищут возможность обжалования решения Международного арбитражного суда в Женеве, обязавшего республику выплатить российской стороне компенсации по нереализованному проекту строительства АЭС «Белене». Сообщение об этом 28 сентября распространила пресс-служба правительства Болгарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

atominfo.bg АЭС «Белене»

«Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов поручил министру энергетики Теменужке Петковой запросить письменное заключение от адвокатской конторы White and Case, в котором должны быть изложены мотивы относительно возможности или невозможности обжалования решения Международного арбитражного суда в Женеве по делу между Национальной электрической компанией (НЭК) Болгарии и «Атомстройэкспортом» в связи с проектом АЭС «Белене», — говорится в сообщении.

White and Case — международная адвокатская фирма, представлявшая интересы НЭК в Международном арбитражном суде. Сообщается, что заключение, которое будет получено от юристов, власти в Софии намерены обнародовать и представить парламентским группам Народного собрании Болгарии.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее по инициативе болгарской стороны состоялся телефонный разговор между Бойко Борисовым и президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой болгарский премьер проинформировал, что официальная София настаивает на пересмотре процентов по долгу перед «Атомстройэкспортом». По мнению болгарской стороны, в международном арбитраже в ходе подсчёта процентов могла произойти техническая ошибка, в результате которой сумма компенсации оказалась завышена.

Напомним, в июне этого года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал Национальную энергетическую компанию Болгарии выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту строительства в республике АЭС «Белене», который был свёрнут после прихода к власти партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек. До полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере 167 тысяч евро. Вынесенный международным арбитражем вердикт является окончательным.

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