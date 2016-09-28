Баку, 29 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум.

В Баку 28 сентября министры обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков подписали план сотрудничества министерств на 2017 год, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

пресс-служба Минобороны Азербайджана Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Андрей Равков отдаёт честь жене покойного президента Азербайджана Зарифе ханум Алиевой

«Перед встречей делегация Белоруссии посетила Аллею почетного захоронения, почтила память и возложила венки к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Делегация также почтила память и возложила цветы к могиле выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, — сказано в официальном сообщении. — Затем гости посетили Аллею шахидов, почтили память наших героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венки и цветы к их могилам и к памятнику «Вечный огонь».

Равков также «посетил музей в здании Генерального штаба Вооруженных сил, отражающий жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева», после чего прошли переговоры делегаций в расширенных составах. При этом обсуждался конфликт в Нагорном Карабахе.

«Генерал-полковник Закир Гасанов выразил благодарность за постоянную поддержку официальным Минском в различных международных организациях принципиальную позицию Азербайджана в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта», — сказано в официальном сообщении.

Гасанов также «отметил, что данный визит придаст новый импульс углублению развития сотрудничества между нашими странами в военной и военно-технической сфере», а Равков заверил официальны Баку в «крепких дружеских отношениях» и «особо подчеркнул значимость этих встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования».

В ходе переговоров стороны обсудили «состояние сотрудничества в военной сфере, а также перспективы развития связей в ряде направлений». Равков и Гасанов рассмотрели проблемы международной и региональной безопасности, а также вопросы организации взаимных встреч специалистов и экспертов с целью обмена опытом «и других вопросов, представляющих взаимный интерес».

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия является членом ОДКБ вместе с Арменией, однако считает возможным не оказывать политической поддержки Еревану в конфликте с Баку. Официальный Минск стремится извлечь выгоды от продажи оружия и других товаров и Армении, и Азербайджану.

Напомним, 26 сентября в Баку прошил переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром обороны Белоруссии Андреем Равковым. До этого, 22 сентября в Баку вопросы укрепления сотрудничества в военной сфере обсудили министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась.