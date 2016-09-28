Москва, 28 сентября, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что российские военные получили новые данные, подтверждающие причастность террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к обстрелу гуманитарного конвоя ООН в районе Алеппо. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 сентября, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир, сообщает телеканал RT.

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«Нами получены дополнительные данные о причастности к обстрелу гуманитарного конвоя ООН в районе Урум-эль-Кубра отрядами оппозиции, тесно связанными с «Джабхат-ан-Нусрой», — сказал Познихир.

Напомним, Всемирная организация 19 сентября направила в Алеппо конвой с гуманитарной помощью. Колонна из 31 грузовика должна была доставить гуманитарную помощь в два населённых пункта провинций Алеппо и Хомс более чем для 160 тысяч человек. 18 грузовиков подверглись атаке и были уничтожены в районе Урум аль-Кубра к северо-западу от города Алеппо.

США и их сателлиты тут же обвинили в атаке на конвой российские ВКС и сирийские ВВС. При этом не было предоставлено никаких доказательств. Российская сторона обнародовала данные объективного контроля, которые свидетельствуют, что в районе атаки на конвой не было ни российских ВКС, ни сирийских ВВС.