Радио REGNUM: второй выпуск за 28 сентября
Москва, 28 сентября, 2016, 23:38 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Вашингтон заявил о возможном ужесточении финансовых санкций против России. Как отреагировал Кремль?
- Международная следственная группа заявила, что малайзийский Boeing был сбит из «Бука» с территории ополченцев. Как отреагировала российская сторона?
- В США заявили, что кибератаки проводились с сервера жителя Алтайского края;
- Одна из двух выпущенных накануне ракет «Булава» самоликвидировалась в полёте. Комментарий эксперта.