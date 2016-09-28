Посёлок городского типа Палкино, Псковская область, 28 сентября, 2016, 23:20 — ИА Регнум. В Палкинском районе Псковской области отменен карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, соответствующее распоряжение подписано 27 сентября.

Свиноводческая ферма

Режим чрезвычайной ситуации был введён 23 августа после выявления АЧС у домашних свиней в личном подсобном хозяйстве в Новоуситовской волости. «Уже на первоначальном этапе вспышка АЧС повлекла уничтожение 28 голов, в том числе в соседних подсобных хозяйствах. Помимо этого, в районе на открытом участке местности был обнаружен ещё один труп свиньи (предположительно домашней), погибшей от АЧС. Предположительно, гибель этой свиньи была скрыта недобросовестными фермерами», — сообщили в администрации Псковской области.

Во время карантина в районе были организованы круглосуточная работа семи ветеринарно-карантинных полицейских постов, а также отстрел и уничтожение диких кабанов.

В пресс-службе администрации Псковской области отметили, что в регионе продолжается политика по замещению рискованного животноводства — свиноводства — другим видам разведения скота. Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств могут получить субсидию на возмещение затрат на приобретение самых разных видов домашних животных: бычков, коров, овец, коз, кроликов, птиц и даже пчел. Причём господдержка предусмотрена как из областного, так и федерального бюджетов.