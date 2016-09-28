Тамбов, 28 сентября, 2016, 23:10 — ИА Регнум. На тамбовском стенде в рамках инвестиционного форума в Сочи будет представлено 5 проектов общей стоимостью 40 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

forumkuban.org Сочи

Международный инвестиционный форум «Сочи-2016» пройдёт с 29 сентября по 2 октября в главном медиацентре Олимпийского парка. Руководители федеральных органов исполнительной власти и крупнейших российских компаний, главы субъектов Российской Федерации, ведущие эксперты и лидеры СМИ по традиции соберутся для обсуждения актуальных вопросов деловой повестки страны.

На пленарном заседании, в котором примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, пойдет разговор о новом качестве государственного управления — проектах для роста, проектах для жизни. Ключевыми направлениями дискуссий деловой программы форума станут устойчивое экономическое развитие, инструменты регионального роста, развитие компетенций.

В форуме примет участие и делегация Тамбовской области во главе с губернатором Александром Никитиным. На стенде Тамбовской области будет представлено пять проектов на общий объем инвестиций более 40 млрд рублей. Среди них — три проекта с привлечением иностранного капитала: строительство кожевенного завода (ООО «Боксмарк ледер»), горнолыжного спортивного комплекса (группа компаний «АСБ»), строительство тепличного комбината (ООО «ЭнергоПром Интернэшнл и Indromeccanica Lucchini SpA), а также два проекта по созданию индустриальных парков.

В релизе отмечается, что в рамках форума глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подпишет четыре соглашения о сотрудничестве, в том числе по модернизации системы теплоснабжения муниципалитетов региона, о строительстве теплиц и другие. В рамках заключенных соглашений в область планируется привлечь инвестиции на общую сумму около 25 млрд рублей.

Кроме того, соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве будут подписаны с Советом министров Республики Крым, правительствами Ставропольского края и Орловской области.