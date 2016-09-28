Лондон, 28 сентября, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть пошли вверх после сообщения ряда СМИ о том, что на саммите ОПЕК в Алжире была достигнута договоренность о заморозке уровня добычи нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов на международных площадках в Нью-Йорке и Лондоне сегодня, 28 сентября.

Нефть

Цена на баррель нефти марки Brent после новостей из Алжира возросла на 4,6%. За фьючерсный контракт на нефть Brent поставкой в ноябре дают $48,35 за баррель.