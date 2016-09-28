Берлин, 28 сентября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель призывает к более тесному сотрудничеству между Европейской комиссией, государствами-членами Евросоюза и компаниями в сфере дигитализации, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Правительство ФРГ сделает все, чтобы продвинуть законодательный процесс на европейском уровне и ускорить оцифровывание в Европе.

Об этом канцлер заявила в преддверии встречи в своей резиденции с президентом Франции Франсуа Олландом, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и генеральными директорами 20 европейских компаний.