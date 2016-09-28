Наро-Фоминск, Московская область, 28 сентября, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова подтвердила, что причиной смерти девочки, которая скончалась после приема у стоматолога, стал сепсис. Об этом она заявила журналистам сегодня, 28 сентября.

Инструменты стоматолога

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки после приема у стоматолога. Было установлено, что девочка умерла от криптогенного (неизвестного происхождения) сепсиса.

Суслонова заявила, что проверка этого случая продолжается. «Сегодня мы получили паталогоанатомический диагноз, диагноз — криптогенный сепсис. И конечно, учитывая то, что мы в процессе проверки уже сегодня имеем, я хочу сказать, что это очень сложное нетипичное течение заболевания», — заявила она.

Остается открытым вопрос, из-за чего началось заражение, заявила министр. Она отметила, что стоматолог выбрал правильный вариант лечения травматологического периодонтита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родители девочки обратились в стоматологическую клинику с жалобой на боль в зубах. После посещения стоматолога, девочка начала жаловаться на боль в ногах. В частной клинике, куда обратились родители, поставили диагноз «растяжение связок».

Однако, на следующий день состояние ребенка резко ухудшилось. Семья обратилась с жалобами в приемное отделение ГБУЗ «Наро-Фоминская районная больница». Но сотрудники медицинского учреждения рекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно.

Когда девочке стало ещё хуже, она была доставлена в приемное отделение одной из районных больниц. Но родители по каким-то причинам отказались от госпитализации. Позже девочка скончалась.