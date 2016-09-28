Причиной смерти девочки после визита к стоматологу стал криптогенный сепсис
Наро-Фоминск, Московская область, 28 сентября, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова подтвердила, что причиной смерти девочки, которая скончалась после приема у стоматолога, стал сепсис. Об этом она заявила журналистам сегодня, 28 сентября.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Следственное управление СК возбудило уголовное дело по факту смерти пятилетней девочки после приема у стоматолога. Было установлено, что девочка умерла от криптогенного (неизвестного происхождения) сепсиса.
Суслонова заявила, что проверка этого случая продолжается. «Сегодня мы получили паталогоанатомический диагноз, диагноз — криптогенный сепсис. И конечно, учитывая то, что мы в процессе проверки уже сегодня имеем, я хочу сказать, что это очень сложное нетипичное течение заболевания», — заявила она.
Остается открытым вопрос, из-за чего началось заражение, заявила министр. Она отметила, что стоматолог выбрал правильный вариант лечения травматологического периодонтита.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, родители девочки обратились в стоматологическую клинику с жалобой на боль в зубах. После посещения стоматолога, девочка начала жаловаться на боль в ногах. В частной клинике, куда обратились родители, поставили диагноз «растяжение связок».
Однако, на следующий день состояние ребенка резко ухудшилось. Семья обратилась с жалобами в приемное отделение ГБУЗ «Наро-Фоминская районная больница». Но сотрудники медицинского учреждения рекомендовали принимать обезболивающие препараты амбулаторно.
Когда девочке стало ещё хуже, она была доставлена в приемное отделение одной из районных больниц. Но родители по каким-то причинам отказались от госпитализации. Позже девочка скончалась.