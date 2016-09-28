Минск, 28 сентября, 2016, 22:04 — ИА Регнум.



Минобороны.рф Флаги государств СНГ

«Позиция Белоруссии всегда была последовательна и открыта: СНГ является значимым, востребованным и актуальным межгосударственным объединением, которое позволяет его участникам решать весь спектр насущных вопросов межрегионального сотрудничества», — заявил 28 сентября председатель правительства Белоруссии Андрей Кобяков, выступая на открытии Международной научно-практической конференции «25 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы».

По мнению Кобякова, СНГ не изжило себя и следует продолжать работу по дальнейшему совершенствованию функционирования организации. Он сообщил, что через месяц в Минске состоится заседание Совета глав правительств, отметив: «Уже сейчас мы говорим о насыщенной повестке предстоящего саммита — от прогноза производства и потребления энергоресурсов до построения информационного общества и развития рынка интеллектуальной собственности. Запланировано подписание соответствующих соглашений».

«Сегодня мы ведем речь о совершенствовании организационной структуры СНГ, ее адаптации современным условиям», — цитирует Кобякова пресс-служба Совмина Белоруссии.

«Приоритетной целью является завершение подготовки соглашения о свободной торговле услугами, которое позволит нам работать в формате «ВТО+», — заявил Кобяков.

Председатель правительства Белоруссии напомнил о подписанном в 2016 году межгосударственном протоколе о государственных закупках, который позволит «ещё более расширить свободу движения товаров и услуг за счет сближения на пространстве Содружества условий доступа к государственным закупкам и обеспечения информационной открытости соответствующих процедур».

«За четверть века проделана большая кропотливая работа по развитию сотрудничества наших государств по самому широкому спектру направлений: экономика, наука, спорт, культура и, конечно, столь актуальные вопросы безопасности и борьбы с терроризмом», — констатировал Кобяков.

«В условиях нынешней нестабильной финансовой ситуации проделанная нами работа по налаживанию взаимовыгодного экономического сотрудничества выглядит серьезным позитивным фактором, смягчающим негативный эффект от проблем глобального рынка», — уверен глава правительства Белоруссии.

По мнению Кобякова ЗСТ СНГ стало одной из ключевых мер развития взаимных торговых отношений и формирования свободной конкуренции, а также обеспечения защиты интересов бизнеса. Он отметил: «Именно зона свободной торговли является тем базисом, на основании которого мы продолжаем сохранять устойчивые экономические связи, несмотря на участие наших государств в различного рода интеграционных образованиях на постсоветском пространстве».

Участие в конференции принимают более 200 представителей всех стран Содружества: сотрудники государственных органов, дипломатических миссий, аккредитованных в Белоруссии, послы и постпреды стран СНГ, представители органов СНГ и базовых организаций стран СНГ, члены Комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ, руководители крупнейших научных и учебных учреждений, ведущие ученые и специалисты и деятели культуры.

Работа конференции проходит в рамках четырёх секций: «Экономическое взаимодействие и совершенствование законодательной базы государств — участников СНГ»; «Наука и инновационное сотрудничество государств — участников СНГ»; «Взаимодействие государств — участников СНГ в сфере культуры, туризма, спорта и молодежной политики» и «Взаимодействие государств — участников СНГ в сфере безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом».

Кроме того, во время Конференции состоится заседание Совета Международной ассоциации академий наук (МААН), заседание Консультативного совета МААН по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий. Помимо прочего участники мероприятия обсудят научно-техническое сотрудничество в области использования космоса.

Как сообщало ИА REGNUM, туманными остаются перспективы участия в деятельности СНГ представителей новых властей Украины: после государственного переворота в феврале 2014 года несколько киевских политиков заявили о прекращении отношений с данной организацией. На саммите глав государств СНГ 16 сентября в Бишкеке Украина была представлена послом в Киргизии, который пытался опротестовать переход председательства к России.