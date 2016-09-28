Берлин, 28 сентября, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд считает, что Европейский союз намерен продолжить работать с Великобританией, когда она выйдет из блока, но только с «чётко определёнными критериями», передаёт Daily Mail.

bundesregierung.de Олланд и Меркель

Выступая вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, Олланд заявил, что ни ЕС, ни Британия не выиграют от «неясных отношений».

Меркель добавила, что, несмотря на решение о выходе, остальные страны ЕС «настроены решительно» для работы по вопросам экономического развития в рамках союза.

Лидеры Франции и ФРГ сделали свои заявления в Берлине перед встречей с руководителями 20 ведущих европейских компаний.