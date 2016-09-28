Вашингтон, 28 сентября, 2016, 21:33 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США преодолел вето президента Барака Хуссейна Обамы на законопроект, который позволяет семьям жертв террористических актов 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию, которая могла быть причастна к этим атакам. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщают американские СМИ.

Мемориал на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года

Напомним, на прошлой неделе Обама наложил вето на этот законопроект, который уже был одобрен Конгрессом. Тогда законодатели решили преодолеть президентское вето. В Сенате для преодоления вето нужно было набрать две три голосов, то есть 67 голосов сенаторов. Пока ни один сенатор не проголосовал против.

Теперь голосование по преодолению президентского вето пройдет в Палате представителей Конгресса США. Голосование пройдет 29 сентября. Если вето Обамы будет преодолено, это будет первый подобный случай за два срока президентства Обамы.

Стоит отметить, что администрация Обамы выступает резко против этого законопроекта. Саудовская Аравия в случае принятия этого законопроекта грозит продать все свои активы в США на сумму $750 млрд.