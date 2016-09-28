Великий Новгород, 28 сентября, 2016, 21:15 — ИА Регнум. «Над Новгородской областью продолжаются эксперименты в области кадровой политики», — заявил сегодня, 28 сентября, корреспонденту ИА REGNUM депутат Новгородской областной думы Валерий Гайдым (КПРФ), комментируя первое заседание регионального парламента шестого созыва.

novgorodmuseum.ru Новгородский кремль

68-летний Гайдым, избирающийся в областную думу с её третьего созыва, вёл заседание до избрания спикера как старейший избранный депутат.

«Если избрание Елены Писаревой председателем думы не вызывало ни у кого сомнений, то то, что произошло дальше, вызывало недоумение и даже усмешки: что же происходит?» — сказал Гайдым по поводу последующего решения об увеличении числа вице-спикеров до трёх и избрания на эти посты «случайных для Новгородской области людей». Он пояснил, что речь об избрании Евгения Катенова от «Справедливой России» — 32-летнего директора ООО «Рынок «Народный» из рабочего посёлка Варнавино Нижегородской области, которого раньше вообще не знали в Новгородской области и который не смог на заседании внятно ответить на вопрос о работе с избирателями в ходе предвыборной кампании, кроме упоминания о концертах в Старой Руссе.

«Человека, ничего не знающего про Новгородскую область и не живущего в Новгородской области, избирают на столь ответственный пост. Это — серьёзная политическая ошибка. Новгородцам просто плюнули в душу!» — отметил Валерий Гайдым.

По его мнению, речь идёт о «политической конъюнктуре». «Власть кричит о необходимости сокращения чиновников и расходов на них, а мы вдруг ни с того ни с сего увеличиваем численность руководящих органов областной думы и добавляем на их содержание больше миллиона рублей!» — возмущён старейший депутат регионального парламента.

По словам Гайдыма, даже если бы фракции КПРФ предложили выдвинуть своего кандидата на пост вице-спикера, коммунисты бы отказались. «Новгородскому парламенту достаточно иметь председателя и одного заместителя. Область — маленькая, парламент — небольшой, и нет таких задач, которые бы нельзя было решить председателю и одному его заму», — пояснил Гайдым, отметив, что так и было до прошлого созыва думы, где, по его мнению, «в угоду «Справедливой России» в парламенте добавили должность второго вице-спикера.

«Ну хорошо, пусть три зама. Ну даже если приняли такое решение — так поставьте профессионалов, людей с опытом работы — тех, кто эффективно и профессионально будет отстаивать интересы жителей нашего региона. А здесь — конъюнктура и профанация. Сложилось впечатление, что заместителей председателя думы поставили по принципу «кто-то за кого-то замолвил словечко», «кто-то кому-то что-то пообещал», «ты мне — я тебе». То есть, получается, что нас, избирателей, и нас, депутатов, принимают либо за дураков, либо за пешек», — заключил Валерий Гайдым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская областная дума сегодня, 28 сентября, на своём первом плановом заседании определилась с руководящими органами регионального парламента: спикером облдумы осталась Елена Писарева («Единая Россия»). Из числа депутатов также были избраны три её заместителя, которые будут работать на постоянной профессиональной основе (то есть за зарплату). В пресс-службе областной думы сообщили, что «ими стали представители партий, набравших на прошедших выборах большинство голосов». При этом, по данным облизбиркома, на выборах 18 сентября второе место на выборах в облдуму по единому округу заняла КПРФ.

Вице-спикерами были избраны Ольга Борисова от партии «Единая Россия», прошедшая по одномандатному избирательному округу №2, Алексей Чурсинов от ЛДПР и Евгений Катенов от «Справедливой России», которые прошли в региональный парламент по партийным спискам.