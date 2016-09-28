Симферополь, 28 сентября, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко обязан подать заявление об отставке после скандала с высокими зарплатами, которые назначала себе администрация Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. Об этом на своей странице в Facebook заявило крымское отделение Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Далее, соответствующие процессуальные действия должны проводить силовые структуры. Трудно себе даже представить, что начисление таких зарплат в течении долгого периода времени возможно без покровительства вышестоящих должностных лиц», — заявили в организации.

По подсчётам представителей профсоюзной организации, для зарплаты в 550 тыс. рублей бухгалтер Республиканской клинической больницы имени Семашко должен был «начислить себе 5000 процентов стимулирующих доплат».

«Подтвердилось наше предположение о том, что высокий уровень средней зарплаты медработников в Крыму является следствием существенного завышения зарплат некоторых руководящих работников медучреждений, — подчеркнули в СОЦПРОФе. — Как заявил сегодня Аксенов (глава Крыма Сергей Аксёнов — прим. ИА REGNUM), у бухгалтера Республиканской больницы средняя зарплата 547 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата рядового медработника 12−15 тыс. рублей. Соответственно, по ведомству и получилось 25 тыс. рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе администрация Республиканской клинической больницы имени Семашко назначала себе зарплаты в 300−800 тыс. рублей в месяц. Теперь в больнице проводят расследование правоохранительные органы.

По данным правительства Крыма, на начало 2016 года средняя заработная плата в Крыму составляла 24,2 тысячи рублей. По прогнозу, к 2017 году средняя зарплата должна вырасти до 26,4 тысячи рублей, а в 2018 — до 28,9 тысячи рублей. В октябре 2015 года министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская заявляла, что в сентябре 2015 года средняя зарплата крымских врачей составляла 38 430 рублей.

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По данным Росстата, в первом полугодии 2016 года уровень средней заработной платы врачей в организациях государственной и муниципальной форм собственности в Крыму составил 37 тыс. 464 рубля. У среднего медицинского персонала — 24 тыс. 90 рублей. А у младшего медицинского персонала — 14 тыс. 266 рублей.