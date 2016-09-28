Симферополь, 28 сентября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в крымской Республиканской клинической больнице имени Семашко вскрыты интересные факты, касающиеся заработной платы руководства этого медицинского учреждения. Соответствующее заявление Аксенов сделал сегодня, 28 сентября, на совещании с главами муниципалитетов Республики Крым, пишет «Российская газета».

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Аксенов рассказал, что средняя месячная зарплата главного бухгалтера этой больницы составляет 547 тысяч рублей. У четырех заместителей главного врача — зарплаты порядка 350 тысяч рублей в месяц.

«Ничего не удивляет? Это средняя месячная зарплата. По отдельным месяцам смотрю, и в июле там цифра скромно стоит — 800 тысяч», — отметил глава Крыма. Аксенов пошутил, что он с Владимиром Константиновым (председателем Госсовета РК) решили уйти из политики и пойти работать в эту больницу, Константинов — главным бухгалтером, Аксенов — заведующим по хозяйственной части.

По словам главы Крыма, принято решение провести в Республиканской клинической больнице имени Семашко финансовый аудит и расследование по вышеизложенным фактам.

Стоит отметить, что по данным Минздрава, средняя зарплата рядовых врачей в Крыму — 39,1 тыс. рублей в месяц, а у медицинских работников среднего звена — 24,3 тыс. рублей.