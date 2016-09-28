Анкара, 28 сентября, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Похищенная и перевезённая в Сирию немка и родившийся в неволе её ребёнок свободны, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Новорожденный

Обоих доставили в Турцию, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ. Согласно МИД, женщина пропала в прошлом году в Сирии. Ребёнок и женщина находятся под присмотром немецкого консульства и криминальной полиции Германии, отметил пресс-секретарь.

Немецкое посольство в Анкаре теперь готовится к их возвращению в Германию. Состояние матери и ребёнка оценивается как хорошее.