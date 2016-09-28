Лондон, 28 сентября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. «Российская сторона считает, что бригада, ведущая расследование катастрофы «Боинга», действует предвзято, заявляя, что самолет сбит ракетой, привезенной из России, — пишет газета. — Следователи выявили до 100 человек, которые, возможно, что-то знают о событии. Но подозреваемые так и не названы. Москва считает работу бригады политически мотивированной и пристрастной».

«Россия отрицает свою причастность к катастрофе. Государственная компания, строящая ракеты «Бук» (имеется в виду «Алмаз — Антей» — прим. ИА REGNUM ) представила данные, указывающие на то, что запуск был произведен не с той точки, что названа комиссией, а с другого места, в нескольких километрах к западу от Снежного, с территории, подконтрольной ВСУ, — продолжает издание. — Голландский совет безопасности принял к сведению эту информацию и даже пообещал ее рассмотреть. Однако при этом заявил, что уже обладает большим количеством доказательств, которые перевесят то, что представили русские.

«Представитель МИДА Мария Захарова заявила, что «самостоятельно и заранее решать, кто виноват, делая нужные выводы и подгоняя решение задачи под ответ, стало нормой для западных коллег». Единственный вопрос, который к ним у Захаровой имеется, это как долго они собираются действовать в этом же духе. Представитель российского МИДа выразила надежду, что окончательные выводы комиссии, в отличие от предварительных, будут основаны на реальных фактах и доказательствах. И тогда они откроют истину», — резюмирует The Telegraph.