Киев, 28 сентября, 2016, 19:40 — ИА Регнум. На Донетчине и Луганщине не стихают спорадические перестрелки с применением минометов, бронетехники и всего спектра стрелкового оружия. Об этом сегодня, 28 сентября, информируют Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, на Донетчине наблюдается обострение обстановки.

«За прошедшие сутки украинские силовики 204 раза обстреляли территорию республики с применением танков, минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение украинскими силовиками применялось по следующим населенным пунктам: Ясиноватая, Спартак и Крутая Балка. По приказу командира 58 отдельной мотопехотной бригады Дропатого было выпущено 32 мины калибра 120 и 82 мм и произведено два выстрела из танков, с применением 125-мм снарядов. Командир 46 отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» Власенко вел обстрелы населенных пунктов Сигнальное, Александровка и Петровского района города Донецка, произведя по ним 20 выстрелов из 120 и 82 мм минометов. Командир 36 отдельной бригады морской пехоты Делятицкий вел обстрел населенного пункта Саханка, выпустив по поселку шесть мин калибра 120 мм. Также, огонь противником открывался по населенным пунктам Зайцево, Красный Партизан, Широкая Балка, Докучаевск из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — рассказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ у линии соприкосновения. «Так, в районе населенного пункта Марьинка, 1 км от линии соприкосновения, отмечено местонахождение одного танка. В Новомихайловке, 5,5 км от линии соприкосновения, в районе лесополосы установлено местонахождение огневой позиции двух 120-мм минометов. В Мариуполь, 16 км от линии соприкосновения, прибыло несколько групп польских наемников общей численностью до 100 человек», — сказал Басурин.

Он сообщил, что украинское командование продолжает скрывать потери. «Так, начальник Генерального штаба Украины Муженко, стремясь удержаться на своей должности, 27 сентября сделал заявление, в котором указал существенно заниженную цифру погибших и раненых украинских военнослужащих. Согласно его подсчетам, потери украинской армии с 1 января 2016 года составили 945 военнослужащих, в том числе 168 убитыми, тогда как, по официальным сводкам пресс-службы штаба «АТО», за этот период потери военнослужащих ВСУ составили 1025 человек, 171 из них погибли. При этом, согласно нашим разведданным, потери украинских военнослужащих на самом деле в несколько раз больше. Причиной гибели украинских солдат и офицеров являются неразумные приказы военного командования атаковать наши позиции, реализовывать безнадежные попытки прорывов на линии соприкосновения, а также проникновения на нашу территорию для совершения терактов диверсионно-разведывательных групп. Поражения и неудачи украинским командованием всегда скрывались от общественности», — добавил Басурин.

Кроме того, в оперативном командовании ДНР информируют, что сегодня в селе Петровское (южнее от Донецка) представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) провели радиотренировку. «Сегодня в Петровском представители СЦКК провели радиотренировку, при помощи которой будет осуществляться связь между сторонами в момент разведения сил и средств. При полном отсутствии сотовой сети, радиосвязь станет единственным средством общения между координаторами отвода», — сказал источник.

При этом российской стороной в СЦКК был произведен полный осмотр участка разведения.

В то же время, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил, что НМ в рамках соглашения о разведении сил в Донбассе планирует начать отвод сил и средств 1 октября. «1 октября Народная милиция ЛНР планирует приступить к отводу сил и средств в соответствии с рамочным соглашением о разведении сил и средств», — сказал Марочко, добавив, что отвод будет происходить синхронно с украинской стороной.

Он сообщил, что в районе Станицы Луганской подразделения ВСУ не соблюдают режим полной тишины. «В ночь с 27 на 28 сентября, был совершен очередной обстрел со стороны ВСУ. Были обстреляны позиции Народной милиции на блокпосту, у моста, рядом со Станицей Луганской. Обстрелы совершались из БМП-2, подствольного гранатомета, а также использовался крупнокалиберный пулемет… Здесь будет производиться разведение сторон. Народная милиция соблюдает достигнутые соглашения, ответный огонь не открывает, но ВСУ не придерживается достигнутых соглашений. Для того, чтобы было разведение сторон, нужно семь дней режима полной тишины. Как мы с вами можем заметить, режим тишины со стороны Украины не соблюдается», — заверил Марочко.

По его словам, Киев продолжают стягивать военную технику к линии соприкосновения. «Руководство Украины продолжает наращивать военный потенциала с целью решения вопроса на юго-востоке страны силовым путем. В районе населенного пункта Сизое Станично-Луганского района, находящегося в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, отмечено наличие пяти танков. Кроме того, семь танков прибыло в населенный пункт Ольховое. В н.п. Рубежное в районе железнодорожного депо отмечено расположение четырех единиц РСЗО «Град» на железнодорожных платформах, которые, по нашим данным, в ближайшее время отправятся к линии боевого соприкосновения в н.п. Попасная. 27 сентября из н.п. Лисичанск в направлении н.п. Тошковка убыла колонна военной техники ВСУ в составе восьми единиц БМП и шести БТР», — подчеркнул силовик.

Он добавил, что украинские войска активизировали разведку с применением радиолокационных систем. «Северо-западнее н.п. Артема Станично-Луганского района, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, отмечена работа станции радиоэлектронной разведки с развернутым на автомобиле «Хаммер» (США) антенным комплексом», — рассказал Марочко.

В свою очередь, 28 сентября спикер Минобороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе погибших и раненых в рядах украинских войск нет.

Он сообщил, что в Новозвановке, Новоалександровке и Станице Луганской (Луганское направление) украинские войска попали под обстрел ВС ЛНР. При этом на Донецком направлении единственной «горячей точкой» была Авдеевка, где ВС ДНР стреляли из легкого вооружения, а ночью задействовали минометы (выпустив 15 мин по позициям украинских войск).

Лысенко также отметил, что на Мариупольском направлении ВС ДНР совершили 23 обстрела позиций ВСУ. В частности нарушения режима тишины происходили от Марьинки до Широкино, включая Талаковку, Павлополь и Водяные. Противник применял легкое вооружение, дважды открывали огонь из БМП вблизи Талаковки, а под Широкино зафиксирован снайперский обстрел.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября НМ ДНР информировала, что прошлой ночью под обстрел ВСУ попали позиции республиканской армии в Ясиноватой, Донецке, Крутой Балке и Саханке. По словам источника, украинские войска вели огонь из минометов калибрами 82 и 120 мм (25 мин), гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

Напомним, 26 сентября министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что с начала 2016 года в Донбассе погибли 168 украинских солдат, еще 777 военных получили ранения. Он уточнил, что с 1 сентября (начало перемирия в Донбассе) погибли 10 военных. «Вы можете себе представить такое перемирие, когда у нас с начала этого года 945 потерь, в том числе 168 убитых солдат и офицеров. И после 1-го сентября у нас десять убитых и много раненых. Такого рода перемирие трудно оценить превратно», — добавил Полторак.