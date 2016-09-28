Махачкала, 28 сентября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Корреспондентов дагестанских газет «Новое дело» и «Черновик», не аккредитовали на первую сессию Народного собрания Дагестана, передает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудник СМИ

Как отмечают журналисты, об отказе в аккредитации им сообщили в пресс-службе дагестанского парламента без уточнения причин, заявив, что на сессии будут обсуждаться только организационные вопросы, а за её ходом можно наблюдать в прямом эфире в интернете. По данным газеты «Новое дело», некоторые республиканские СМИ уже получили аккредитацию. Издание сообщает, что намерено обратиться с заявлением в прокуратуру республики.

В газете «Черновик» сообщили ИА REGNUM, что их сотрудники регулярно встречают сопротивление официальных органов власти, которые не хотят под различными предлогами пускать журналистов на мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, сайты газет и портала «Кавказская политика» около недели были частично заблокированы в Дагестане на следующий день после парламентских выборов 18 сентября. Издания сообщали, что это могло быть связано с публикацией информации о нарушениях в единый день голосования.

Доступ к ресурсам ограничили несколько интернет-провайдеров, работающих в республике. При попытке зайти на сайты появлялось уведомление, что блокировка могла быть введена по решению суда. Однако интернет-провайдеры и дагестанское отделение Роскомнадзора заявили о своей непричастности к происходящему. Напомним, Народное собрание Дагестана шестого созыва проведёт завтра первую сессию. Депутатам предстоит выбрать председателя парламента, его заместителей, представителя в Совете Федерации, а также глав комитетов законодательного собрания.