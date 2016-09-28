Прага, 28 сентября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Европе следует опираться не на США, а на собственные силы и на оборонительный союз с Польшей, полагает заместитель директора экспертно-аналитического центра «Европейские ценности» Якуб Янда. Кто бы ни обосновался в Белом доме, Хиллари ли Клинтон или Дональд Трамп, европейцы должны готовиться к тому, что американцы больше не станут заботиться об их безопасности. С Трампом это произойдет гораздо быстрее. Европейцы должны быть готовы, если дело дойдет до вторжения России в ЕС, пишет газета Parlamentní listy (PL).

«Зонтик безопасности» США над Европой свернут

По словам эксперта, «его удивляет беспечность большинства европейских правительств в вопросах военной безопасности и их слепая надежда на американцев. Янда убежден, что США не в состоянии защитить континент с полумиллиардным населением от агрессии России. Настало время, когда европейцы должны начать сами заботиться о себе».

В Чехии на предстоящих парламентских выборах нужно заставить демократических политиков четко сказать, что они намерены сделать для обеспечения военной безопасности страны. Потому что сейчас кажется, что чешские политики не знают, как защитить страну от возможной российской агрессии. Текущие военные расходы явно не достаточны, чтобы позволить выставить против агрессора нечто большее, чем небольшой экспедиционный корпус. Эксперт считает, что вина за это лежит не на военных, а на политиках, которые отказываются смотреть дальше четырехлетнего избирательного цикла. Янда убежден, что для обеспечения военной безопасности Чехии ей необходимо плотно сотрудничать с Польшей в качестве сильной региональной державы в Центральной Европе. По словам Янды, эпоха, когда безопасность Европы обеспечивали американцы, постепенно заканчивается, добавляет PL.