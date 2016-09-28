Псков, 28 сентября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. В ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили 24 юных жителя Пскова и Великих Лук. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, торжественная церемония принятия в ряды юнармейцев состоялась сегодня, 28 сентября, в областном центре.

dosaaf.ru Участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

Юнармейцы принесли клятву отряда, которую принимал заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области, генерал-майор Михаил Дьяков.

«Юнармия» будет вести свою деятельность в рамках военно-патриотического направления Российского движения школьников (РДШ). В свободное от учёбы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.

Всего в Псковской области определены 10 пилотных площадок, где в нынешнем учебном году будет действовать Российское движение школьников. В Пскове это — Псковский педагогический комплекс и социально-экономический лицей № 21 им. Героя России С. В. Самойлова, в Великих Луках — средняя общеобразовательная школа № 12 им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Кроме того, к общероссийскому движению примкнут школы в Великолукском, Невельском, Опочецком районах, в Палкино, Острове, Пыталово и Стругах Красных.

Напомним, Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная в соответствии с указом президента России от 29 октября 2015 года.