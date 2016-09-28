Вашингтон, 28 сентября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Госсекретарь США Джон Керри пригрозил приостановить все контакты с Москвой и Дамаском, пока правительства России и Сирии «не прекратят атаки на Алеппо», передаёт ABC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Селфи

Госдепартамент сообщает, что Керри выдвинул условие в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Пресс-секретарь Керри Джон Кирби говорит, что его шеф выразил глубокую обеспокоенность в связи с «российскими и сирийскими правительственными атаками на госпитали, водоснабжение и другую гражданскую инфраструктуру в Алеппо», пишет ABC News.

По словам Кирби, Керри сказал Лаврову, что США считают Россию ответственной за использование зажигательных и противобункерных бомб в городской местности.

Керри передал Лаврову, что США готовятся «приостановить двустороннее взаимодействие США и России по Сирии», в том числе контртеррористическое партнёрство, пока «Россия не примет срочные меры для прекращения нападения на Алеппо» и не восстановит режим прекращения огня.