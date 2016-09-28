Донецк, 28 сентября, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Украина не подтверждает факт удерживания в местах заключения около 300 сторонников ДНР. Об этом 28 сентября заявила представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, Уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

«Я возмущена тем фактом, что украинская сторона манипулирует со списками пленных, это переходит уже все границы. Уполномоченные представители Киева не подтверждают факт удерживания около 300 наших ребят», — утверждает Морозова.

Она сообщила, что в украинских СИЗО и СБУ находится более 40 пленных бойцов ДНР, «но почему-то украинская сторона предпочитает молчать об этом и не подтверждать официально».

По ее словам, информация СБУ о том, что с 2014 года украинской стороной из плена ДНР было освобождено более 3 тыс. человек, не соответствует действительности. «Мне бы хотелось порекомендовать СБУ еще раз трезво взглянуть на информацию о 3082 лицах, которые якобы были освобождены Украиной из нашего плена. Как она могла появиться, если за все время конфликта наша сторона в двустороннем порядке передала украинской стороне 629 человек», — говорится в заявлении Морозовой.

Она также напомнила, что за время войны в Донбассе лично организовала 25 обменов пленными. «За все время конфликта мною было организовано и проведено 25 обменов, в процессе которых наша сторона в двустороннем порядке передала украинской стороне 629 человек, а освободили из плена 614 наших ребят», — отмечает Морозова.

Ранее СБУ сообщила, что за два последних года Киевом были освобождены из плена или найдены порядка 3080 граждан страны.

Напомним, 17 сентября Украина передала ДНР четверых бойцов ДНР в обмен на Владимира Жемчугова (инвалид без рук) и представителя ООН Юрия Супруна. «Жемчугов находится в сложном состоянии. У него ампутированы две конечности, он ничего не видит. Он действительно нуждается в срочной реабилитации и президент прислал поручение, чтобы за нашими пленными отправили медико-санитарный самолет, который будет вылетать на Киев, чтобы уже сегодня они были в одной из лучших киевских клиник», — сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР считают, что по состоянию на август 2016 года Украина удерживает в местах лишения свободы 962 сторонника ДНР. Среди которых 316 человек военнослужащих, 456 политзаключенных и 150 гражданских лиц, не имеющих к конфликту никакого отношения. Кроме того, еще 498 человек числятся пропавшими без вести.