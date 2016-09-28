Донецк, 28 сентября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. С 1 октября в ЛНР местные жители смогут оформить разовую денежную помощь на погребение пенсионера в размере 5 тыс. рублей. Об этом 28 сентября сообщает Совмин ЛНР, передает ИА REGNUM.

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Отмечается, что постановление Совета министров «О внесении изменений в Порядок организации выплаты и доставки пенсий на территории Луганской Народной Республики», регламентирующее выплату денежной помощи на погребение, вступило в силу.

Согласно документу, в случае смерти пенсионера, получавшего пенсию на территории ЛНР, лицу, обратившемуся за денежной помощью на погребение, будет выплачена помощь в размере 5 тыс. руб.

Напомним, постановление было принято вчера, 27 сентября, на очередном заседании Совета министров ЛНР.

В свою очередь, 28 сентября Совмин ДНР информирует о том, что министерство труда и социальной политики ДНР выплачивает материальную помощь социально незащищенным категориям граждан и семьям погибших ополченцев. Предоставление финансовой помощи осуществляется согласно распоряжению Главы ДНР № 109 от 27.07.2016 года «О внесении изменений в Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от 6 июня 2016 № 87 «О порядке предоставления целевой гуманитарной (иной благотворительной) помощи населению Донецкой Народной Республики».

Материальная помощь выплачивается раз в три месяца в размере 1500 рублей (или 500 руб в месяц). «Право на получение материальной помощи имеют следующие категории граждан:

— лица, не имеющие права на пенсию, и инвалиды, состоящие на учете в управлениях труда и социальной защиты населения;

— пенсионеры, получающие пенсию в минимальном размере (на основании сведений Пенсионного фонда ДНР);

— семьи, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;

— граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации (лица, жилье которых пострадало в результате проведения боевых действий и не подлежит восстановлению, требует капитального ремонта и на момент обращения не восстановлено;

— вынужденные переселенцы, а также семьи погибших (умерших) защитников Донецкой Народной Республики)», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава ДНР Александр Захарченко обещал на законодательном уровне закрепить за ополченцами Донбасса статус участника боевых действий и гарантировать им и семьям погибших бойцов соцзащиту.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Центра социологических исследований «Особый статус» (ДНР), около 50% населения республики считает низкие доходы граждан главной проблемой, требующей безотлагательного решения. «По результатам исследования общественного мнения, 49% опрошенных считают проблемой, требующей безотлагательного решения низкие доходы населения», — информирует центр.

В то же время 35% населения считают ключевой проблемой ДНР отсутствие мира и ведение боевых действий. 28% опрошенных назвали главной угрозой ДНР высокий уровень безработицы.

Справка: опрос проводился с 5 по 24 сентября 2016 года. В нем приняли участие 1200 респондентов. Метод опроса — персональное интервью. Погрешность составила 2,3%.