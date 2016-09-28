Петрозаводск, 28 сентября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В Петрозаводске готовность двух домов на улице Беломорской составляет около 80%, до 1 декабря они будут введены в эксплуатацию. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе администрации Петрозаводского городского округа.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

«Всего для петрозаводчан будут построены 84 квартиры, общая площадь которых составляет 4 тысячи метров, здесь же в рамках программы строится жилье и для жителей Пудожского района», — приводят в пресс-службе комментарий о ходе строительных работ директора по маркетингу и развитию бизнеса ЗАО «Карелстроймеханизация» Виталия Мелеева. По его словам, сейчас идут фасадные работы и внутренняя отделка квартир, остекление практически завершено.

После завершения строительства, проведения работ по благоустройству дворовой территории, введения в эксплуатацию, будет произведена передача домов из государственной собственности в муниципальную, и в первом квартале 2017 года петрозаводчане получат ключи от новых квартир, обещают чиновники.

По словам заместителя главы Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ Дениса Жердева, будущие владельцы получат квартиры с полной отделкой. «Отрадно, что дома построены по современным проектам, значительный плюс — автономные газовые котельные на природном газе, установленные на крышах домов, которые позволят горожанам сэкономить на коммунальных платежах», — отметил он.

Переезда на Беломорскую ожидают жители 11 аварийных домов по адресам: проезд Высотный 3, Калинина 43, Коммунальная 7, Коммунистов 39, Краснодонцев 43, Краснофлотская 13 а, Кутузова 35,38, Лисицыной 9,15,30.

Всего по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Петрозаводске планируется расселить 66 домов, уже приобретены 94 квартиры в микрорайоне «Скандинавия» для расселения 12 аварийных домов. В 2016 году в бюджете Петрозаводска на приобретение жилья для расселения было предусмотрено более 43 млн рублей.

Напомним, на данный момент в Петрозаводске расселено менее половины от необходимого объема аварийного жилья — 42 700 кв. м.

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