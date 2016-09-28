Санкт-Петербург, 28 сентября, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Для укрепления своих позиций в регионе России необходимо продемонстрировать «хозяйский подход». Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава госкомиссии по вопросам развития Арктики, заседание которой проходит сегодня, 28 сентября, в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арктика

Противники укрепления России в Арктике спекулируют на теме безопасности: якобы Россия не является хозяином, не может контролировать свои территории, отметил Дмитрий Рогозин.

«Если Россия приходит в Арктику, она должны быть готова на все случаи жизни», — заявил вице-премьер.

Глава госкомиссии по вопросам развития Арктики особо подчеркнул, что если Россия рассчитывает, что Северный морской путь будет развиваться в том числе за счет иностранных компаний, то необходимо обеспечить полную безопасность на этом маршруте.

Напомним, МЧС России планирует создать в Арктической зоне РФ «систему комплексной безопасности». На данный момент открыто четыре комплексных аварийно-спасательных центра: в Мурманске, Архангельске, Нарьян-Маре и Дудинке. В планах ведомства довести их количество до десяти.

Всего в Арктической зоне РФ работают порядка 18 тысяч специалистов МЧС и 1845 единиц техники.

Заседание госкомиссии по вопросам развития Арктики проходит в Петербурге совместно с Морской коллегией при правительстве РФ, в нем принимают участие, в том числе, и главы арктических регионов.