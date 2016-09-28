Донецк, 28 сентября, 2016, 18:56 — ИА Регнум.



Домой скоро?

На переговорах в Минске представители украинской стороны затягивают процесс обмена пленными по формуле «всех на всех», а также передачу ДНР более 100 детдомовских детей. Об этом 28 сентября заявила представитель ДНР в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, Уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, передает ИА REGNUM.

«Мы рассматриваем (на переговорах в Минске — прим. ИА REGNUM ) все гуманитарные вопросы: дела пропавших без вести, временно перемещенных лиц, вопрос по 5 и 6 пунктам — обмен всех на всех. Переговоры ведутся тяжело и долго. Украинская сторона не проявляет желания выполнять их. Стоит вопрос о детях, незаконно вывезенных из республики. Украинская сторона вывезла более 100 детей, но на требования о возвращении мы получаем формальные отписки», — рассказала Морозова.

Она также проинформировала, что задержанные 31 августа местные дети-диверсанты содержатся в хороших условиях. При этом продолжается проверка их деятельности. «Психика детей еще не сформирована, и предъявлять им требования без представителей власти противоположной стороны мы не имеем права. Дети содержатся в хороших условиях. Их кормят, выводят на прогулки. Мы проверяем факты и ждем реакции Киева», — добавила Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября Министерство госбезопасности ДНР (МГБ) проинформировало о том, что 31 августа на территории республики силовики задержали семь местных подростков-диверсантов. Отмечается, что ранее из-за войны задержанные несовершеннолетние лишились своих домов, после чего начали оказывать вооруженное сопротивление ВС ДНР. В частности, подростки взрывали машины и военную технику ДНР. Один из парней рассказал, что к совершению диверсий его принудил некто по прозвищу «Алмаз». Первым заданием стал подрыв автомобиля, за что диверсанты получили деньги. Полученные деньги подростки тратили на развлечения. У малолетних бойцов была изъята взрывчатка (аммонит) и детонаторы.