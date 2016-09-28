Госдуме предлагают отстранять учителей от работы за нарушения на выборах
Москва, 28 сентября, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Педагогических работников, виновных в правонарушениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, предлагается отстранять от образовательной деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутат Валерий Рашкин (КПРФ) и депутат Госдумы VI созыва от фракции КПРФ Сергей Обухов.
«На сегодняшний день подавляющее большинство членов участковых избирательных комиссий, обязанных обеспечивать законность выборов, однако вместо этого совершивших нарушение избирательного законодательства, относятся к категории педагогических работников», — отмечают авторы законопроекта.
Согласно законодательству, лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести, могут быть допущены к педагогической деятельности по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Преступления в сфере выборов, согласно действующему законодательству, относятся к категории небольшой или средней тяжести.
В этой связи законопроект предлагает дополнить законодательство положением о том, что имеющие судимость за воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, фальсификации избирательных документов, документов референдума и фальсификации итогов голосования не могут быть допущены к образовательной деятельности. Кроме того, к педагогической деятельности предлагается не допускать таких работников образования, которые совершили ряд административных правонарушений, таких, как нарушения прав членов избирательной комиссии и наблюдателей, нарушение права гражданина знакомиться со списком избирателей, проведение предвыборной агитации, незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня, нарушение порядка подсчета голосов, непредоставление сведений о результатах выборов.
По мнению авторов инициативы, законопроект «позволит отстранить от воспитания и образования наших детей еще одну категорию лиц, которой не место в педагогической сфере».