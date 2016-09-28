Москва, 28 сентября, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Педагогических работников, виновных в правонарушениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, предлагается отстранять от образовательной деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутат Валерий Рашкин (КПРФ) и депутат Госдумы VI созыва от фракции КПРФ Сергей Обухов.

ИА REGNUM Педагоги

«На сегодняшний день подавляющее большинство членов участковых избирательных комиссий, обязанных обеспечивать законность выборов, однако вместо этого совершивших нарушение избирательного законодательства, относятся к категории педагогических работников», — отмечают авторы законопроекта.

Согласно законодательству, лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести, могут быть допущены к педагогической деятельности по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Преступления в сфере выборов, согласно действующему законодательству, относятся к категории небольшой или средней тяжести.

В этой связи законопроект предлагает дополнить законодательство положением о том, что имеющие судимость за воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, фальсификации избирательных документов, документов референдума и фальсификации итогов голосования не могут быть допущены к образовательной деятельности. Кроме того, к педагогической деятельности предлагается не допускать таких работников образования, которые совершили ряд административных правонарушений, таких, как нарушения прав членов избирательной комиссии и наблюдателей, нарушение права гражданина знакомиться со списком избирателей, проведение предвыборной агитации, незаконная выдача и получение избирательного бюллетеня, нарушение порядка подсчета голосов, непредоставление сведений о результатах выборов.

По мнению авторов инициативы, законопроект «позволит отстранить от воспитания и образования наших детей еще одну категорию лиц, которой не место в педагогической сфере».