Вологда, 28 сентября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Активисты ОНФ в Вологодской области провели мониторинг наличия в аптеках льготных лекарств. Как оказалось, в Вологодской области существует проблема с выдачей бесплатных тест-полосок для определения уровня сахара в крови, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе ОНФ.

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Льготники, получающие их по федеральной программе, обеспечиваются без сбоев, а вот в рамках областной программы по борьбе с сахарным диабетом средств выделяется недостаточно, поэтому тест-полосками в полном объеме снабжаются только беременные женщины и дети.

«Есть проблема с выделением бесплатных препаратов, назначенных вологодским пациентам в московских и питерских клиниках и не входящих в перечень часто применяемых, а потому имеющихся в наличии. В таком случае пациент обращается в лечебное учреждение по месту жительства, данные о необходимости приобретения препарата передаются в департамент здравоохранения, объявляется закупочная процедура на данный препарат, но, так как по закону на это уходит более месяца, все это время пациент не имеет возможности получать нужное ему лекарство бесплатно», — цитирует корреспондент ИА REGNUM члена регионального штаба ОНФ Аллу Климову.

Периодически в лист ожидания попадают различные препараты, но, как заверили вологодских активистов ОНФ в департаменте здравоохранения, мониторинг отложенных лекарств, находящихся в листе ожидания и не выданных пациентам, проводится еженедельно.

Добавим, что в списке проверяемых в рамках мониторинга фигурируют еще 24 препарата, входящих в группу жизненно важных лекарств, выписываемых по льготным рецептам. Наличие этих препаратов «фронтовики» проверили в нескольких аптеках Вологды, Череповца, а также райцентров Вологодской области, работающих по выдаче лекарств по льготным рецептам.

«Все препараты из данного списка есть в наличии во всех проверенных аптеках. В ходе мониторинга мы выявили, что в течение лета в регионе были проблемы с предоставлением пациентам с сахарным диабетом препарата «Медфармин», но сейчас проведена закупочная процедура, и, как заверили нас в департаменте здравоохранения, до конца года это лекарство больше не попадет в лист ожидания», — отметила Алла Климова.

Добавим, что мониторинг по оценке наличия и стоимости льготных лекарств активисты Общероссийского народного фронта проводят по всей стране. Таким образом они ведут контроль за исполнением поручения президента РФ для выявления изменений в сфере доступности лекарственного обеспечения.