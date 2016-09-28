Махачкала, 28 сентября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Заместитель руководителя дагестанского отделения ЛДПР Лариса Бачиева была задержана полицейскими после одиночного пикета перед зданием правительства Дагестана, передает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Спящие дети. 1870



По словам Бачиевой, таким образом она протестует против массовых нарушений на парламентских выборах и нежелания руководства республики оказать ей материальную помощь в рамках программы «Поддержка проживающего и возвращающегося в Республику Дагестан русского населения на 2014 — 2017 годы».





Женщина уехала из региона в середине 1990-х годов и вернулась обратно пять лет назад. Она в одиночку воспитывает двоих детей, не имея своего жилья. За последнее время Бачиева вынужденно сменила несколько съемных квартир. Последний раз ее пытались выселить из арендованного жилья после того, как она сделала в нем ремонт на 128 тысяч рублей. Она отмечает, что ранее глава Дагестана обещал ей помочь, но за этим ничего не последовало.



Вчера днем, 27 сентября, активистку задержали полицейские, объяснив свои действия тем, что она нарушает общественный порядок. При этом у нее отняли ключи от машины и флаг ЛДПР. За 3,5 часа, которые Бачиева провела в отделении полиции, с нее, по словам женщины, требовали обещания, что она больше не будет устраивать акции протеста. Женщина ответила, что намерена выходить на пикеты до тех пор, пока ее не примет глава республики.



Напомним, программа по поддержке русского населения в Дагестане была принята властями республики в 2013 году и рассчитана на реализацию в течение трех лет. Объем ее финансирования превышает 264 млн рублей. В постановлении правительства об утверждении программы говорится, что за этот срок произойдёт социально-экономическое развитие территорий компактного проживания русского населения в Дагестане — город Кизляр, Кизлярский и Тарумовский районы. В частности, запланировано строительство жилья для 1303 русских семей, а также детских садов и школ на 2000 мест. Мероприятия программы должны охватить 30 тысяч человек.



Как сообщало ИА REGNUM, за период с 1992 года из Дагестана уехали более 61 тысячи русских. Согласно последней переписи, в республике осталось всего 105 тысяч представителей русского населения. Главная причина оттока — закрытие промышленных объектов в местах, где жили и работали русские.





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