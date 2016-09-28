Махачкала, 28 сентября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Утвержден состав Народного собрания Дагестана шестого созыва, в который вошли 90 депутатов из трех политических партий, сообщили ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе республиканского избиркома.

Советский плакат «Депутат — слуга народа». 1947

Больше всего мест в парламенте получила партия «Единая Россия» — 72 мандата. У «Справедливой России» и КПРФ 10 и 8 мандатов соответственно. В списках депутатов также восемь новых фамилий. Это те, кто заменил отказавшихся от места в Народном собрании.

Среди них начальник дагестанского управления Федеральной миграционной службы Раджаб Абдулатипов и экс-глава Ахвахского района Исмаил Магомедшарипов. В нынешнем составе парламента 36 депутатов из прошлого созыва и 54 новоизбранных. В списке 82 мужчины и восемь женщин. Тех, кому меньше 35 лет, в парламенте оказалось 13 человек. Самый старший депутат — 78-летний представитель «Единой России» Гамидулах Магомедов. Самому младшему Якубу Умаханову, представлявшему КПРФ, на момент выборов исполнилось 24 года.

Председатель Народного Собрания РД, его заместители и руководители комитетов заксобрания будут избраны завтра, 29 сентября, на сессии парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Дагестане состоялись выборы в Госдуму РФ и парламент республики, а также представительные органы ряда муниципалитетов. По итогам голосования на выборах в Госдуму «Единая Россия» одержала победу с 89% голосов. Также победили три кандидата партии в одномандатных округах. Единороссы рекомендовали назначить председателем Народного собрания РД лидера дагестанского отделения партии Хизри Шихсаидова.