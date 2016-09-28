Рига, 28 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Несмотря на вложение больших финансовых ресурсов, качество образования в Латвии низкое, заявил сегодня, 28 сентября, на конференции Банка Латвии «Реформы — ключ к конкурентоспособности и росту» советник управления монетарной политики центробанка Марек Грушкевиц, сообщает LETA.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«При больших финансовых ресурсах мы получаем низкое качество образования», — сказал Марек Грушкевиц. «Не отвечающее сегодняшним требованиям содержание и большая перегрузка снижают мотивацию школьников и студентов к учебе и соблюдению дисциплины», — подчеркнул Грушкевиц, указав, что в учебных заведениях необходимо ввести ориентированный на школьников и студентов и основанный на навыках процесс обучения. В свою очередь, качественная система образования является залогом роста государства, и этот рост должен иметь долгосрочный эффект, считает представитель Банка Латвии.

Также и президент Банка Латвии Илмар Римшевич считает, что в образовании необходимы реформы: «У Латвии самый большой бюджет на образование, если сравнивать с остальными странами Европы. Мы абсолютно на первом месте. Вопрос скорее об эффективности его освоения. Разве нужно столько предметов? Специалисты подсчитали, что их 21. Мы учим своих любимых детей слишком многому. Может быть, нужно учить меньшему числу предметов — тогда будет и меньше учителей, и меньше нагрузки, и денег больше останется», — полагает Римшевич.

Напомним, в Латвии — самый высокий среди стран ЕС удельный вес финансирования образования в общих расходах правительства — 15,8%, а по данным за 2014 год Латвия занимает седьмое место по расходам на образование от внутреннего валового продукта.

Как стало известно, за последние четыре года расходы правительства Латвии на образование выросли на 24%. При этом, по данным ОЭСР, по уровню качества образования Латвия занимает только 24-е место среди 76 стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Банк Латвии проводит ежегодную конференцию о народном хозяйстве, которая в 2016 году посвящена реформам в здравоохранении и образовании. Экономисты Банка Латвии и политики обсуждают вопросы улучшения качества и повышения эффективности использования средств в образовании и медицине.