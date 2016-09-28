Вашингтон, 28 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что его страна готовится приостановить сотрудничество с РФ по сирийскому конфликту. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает телеканал RT со ссылкой на Государственный департамент США.

ИА REGNUM

Керри заявил, что российско-американское сотрудничество будет прекращено, в том случае, если Москва не остановит наступление сирийских правительственных сил на Алеппо и не повлияет на возобновление перемирия.

Напомним, Россия и США тщетно пытались договориться о сотрудничестве в урегулировании сирийского конфликта. Если Москва демонстрирует добрую волю и даже готова на односторонние действия, то Вашингтон всякий раз нарушает договоренности, под которыми сам подписывался.