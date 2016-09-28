Рига, 28 сентября, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, на ежегодной конференции о народном хозяйстве, президент Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что темпы роста экономики страны снижаются, в том числе Банк Латвии снизил прогноз прироста экономики на 2016 год до 1,4%, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

«Если мы продолжим дальше жить также — будем повышать налоги, ухудшать конкурентоспособность Латвии и не станем решать наболевшие проблемы в здравоохранении, мы можем не надеяться в будущем говорить о росте экономики Латвии», — заявил Римшевич.

Илмар Римшевич подчеркнул, что «кредитование по-прежнему стоит на месте, и экономическая активность остывает». По его словам, латвийские банки буквально «купаются в деньгах», не зная, куда их деть, но в народное хозяйство страны эти деньги не поступают. Также глава центрального банка отметил, что в Латвии каждый год меняются налоги и с каждым годом увеличивается внешний долг, однако, несмотря на неопределенность, регулярно начинаются дискуссии о новом повышении налогов.

Как подчеркнул Римшевич, структурные реформы означают, что при наличии одного и того же объема денег можно работать лучше и эффективнее: «К сожалению, в настоящее время мы хотим работать, как прежде, но при этом получать дополнительные деньги и дополнительно повышать налоги», — пояснил глава Банка Латвии.

Как стало известно, проводимая в 2016 году Банком Латвии, конференция посвящена реформам в здравоохранении и образовании. Экономисты Банка Латвии и политики обсуждают вопросы улучшения качества и повышения эффективности использования средств в образовании и медицине.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Римшевич считает, что в настоящее время нельзя повышать налоги и ухудшать положение предпринимателей, кроме того, Латвии нужно перестать жить не по средствам.

Напомним, недавно Илмар Римшевич сообщил, что Латвия должна подготовиться к кризисам, которые определенно произойдут в будущие годы. Также он напомнил, что в 2007 году внешний долг страны составлял всего 8% от ВВП. «Для сегодняшнего дня это просто сон. Единственная страна, которая до сих пор может похвалиться подобными показателями, Эстония. Сегодня внешний долг Латвии — примерно 40% от ВВП. То есть, мы прошли один большой кризис, и восемь лет спустя у нас внешний долг вырос в пять раз! Нетрудно подсчитать, где мы будем, случись еще один такой кризис», — предупреждает Римшевич.

Стоит добавить, что по данным обзора «Eurostat» темпы экономического роста в Латвии уменьшаются уже четыре квартала подряд. Так, в третьем квартале 2015 года, по сравнению с тем же периодом 2014 года, рост ВВП страны составил 3,3%, в четвертом квартале 2015 года — 2,2%, в первом квартале 2016 года — 1,5%, во втором квартале 2016 года — только 0,7%.