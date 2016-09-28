Рига, 28 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. В случае потенциальной угрозы у сил НАТО будет право пересекать границу Латвии с уже заряженным оружием и готовой к бою бронетехникой, а также иметь возможность передвигаться по территории страны, что предусматривают подготовленные Министерством обороны поправки к Закону о статусе зарубежных военных сил, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2016 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие, что договоры о пребывании в Латвии военнослужащих НАТО и его членов не нужно будет утверждать в Сейме.

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