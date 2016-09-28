Багдад, 28 сентября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади говорит, что США направят дополнительных военнослужащих для оказания помощи иракским ВС при освобождении города Мосула от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт Reuters.

ВС США в Ираке

«Американский президент Барак Обама был проконсультирован по запросу иракского правительства об окончательном увеличении числа инструкторов и советников под руководством международной коалиции в Ираке», — говорится в заявлении аль-Абади.

В Вашингтоне чиновник подтвердил, что США «готовы предоставить дополнительный американский военный персонал для обучения и консультирования иракцев, пока активизируется планирование мосульской кампании».

В настоящее время США располагают около 4,4 тысячами военных в Ираке.