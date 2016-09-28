Нижний Новгород, 28 сентября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. ФАС оштрафовала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за необоснованное завышение в 1000 раз стоимости подключение к сетям. Вместо 550 рублей энергетики выставили потребителю счёт в 550 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

В нижегородское управление ФАС 1 августа 2016 года поступило обращение гражданина, который жаловался на начисление необоснованно высокой платы за подключение к электрическим сетям.

Управление установило, что причиной такой стоимости подключения стало неправильное определение сетевой организацией расстояния от объекта гражданина до ближайшей точки присоединения к электрическим сетям.

Энергетики посчитали, что расстояние до ближайшей точки присоединения составляет более 500 метров. На самом деле ближайшая точка присоединения к электрическим сетям, к которой может быть присоединен объект гражданина, находится на расстоянии 390 метров. А значит, гражданин имеет право на льготное присоединение стоимостью 550 рублей.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ. За нарушение субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения к электрическим сетям предприятию был назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

После вынесения постановления договор с гражданином был заключен, исходя из стоимости 550 рублей.

В ФАС уточнили, что в случае, если объект гражданина находится на расстоянии не более 500 метров от ближайшей точки присоединения к электрическим сетям, а гражданин обращается в сетевую организацию с заявкой на присоединение к электрическим сетям первый раз за прошедшие три года, то стоимость такого присоединения будет составлять 550 рублей.