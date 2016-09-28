Владикавказ, 28 сентября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Летний отдых детей в Северной Осетии в текущем году был организован на базе 175 оздоровительных организаций, расположенных на территории республики, а также в семи оздоровительных центрах Краснодарского края. Как сообщает 28 сентября корреспондент ИА REGNUM, в летних лагерях отдохнули около 40 тысяч детей и подростков.

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Свыше 98% всех путевок в детские оздоровительные лагеря предоставлялись бесплатно детям из малоимущих и многодетных семей. Среди тех, кто поправил свое здоровье в санаториях, были и дети беженцев из ДНР и ЛНР, которые все еще находятся на территории Северной Осетии.

Поясним, что по информации Минтрудсоцразвития региона, до конца текущего года в республике всеми формами оздоровления и отдыха будут охвачены 47 тысяч детей и подростков, что составляет около 70% от численности детей. На эти цели в бюджете заложен 141 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в оздоровительной кампании приняли участие 48 тысяч детей. Денежные средства на организацию летнего отдыха из федерального центра республике не выделялись. В 2014 году, когда регион получил деньги из федерального бюджета на эти цели, летним отдыхом было охвачено более 50 тысяч человек.