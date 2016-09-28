Красногорск, 28 сентября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. В Московской области с начала 2016 года отмечается увеличение рождаемости на 4,5%. В регионе родилось 65,5 тысяч детей, сообщает РИАМО со ссылкой на начальника Главного управления ЗАГС по Московской области Елену Филатову.

Новорожденные

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года за восемь месяцев рождаемость в Подмосковье выросла на 4,5%», — заявила Филатова.

Она также отметила, что за восемь месяцев 2016 года в Московской области родилось 65,5 тысяч детей, а за аналогичный период прошлого года — 62,6 тысячи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Подмосковье был впервые получен положительный прирост населения. Перелом составил плюс 355 человек. В 2014 году область вошла в число 46 регионов Российской Федерации, где зарегистрирован рост числа родившихся.